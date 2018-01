Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel auf 15 Euro belassen. Der Billigflieger bleibe "verdammt zu wachsen", schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Markt sei inzwischen etwas skeptischer was die Gewinnentwicklung der Iren betreffe. Im Zuge dessen liege auch der Kurs auf annähernd fairem Niveau./ag/la Datum der Analyse: 08.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0002 2018-01-08/08:09

ISIN: IE00BYTBXV33