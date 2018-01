Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Givaudan von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 1970 auf 1900 Franken gesenkt. Die Rohstoffkosten verteuerten sich für den Aromen- und Dufststoffhersteller weiter, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Margenerwartungen am Markt seien entsprechend zu ambitioniert und auch der Barmittelzufluss werde wohl enttäuschen./ag/la Datum der Analyse: 08.01.2018

