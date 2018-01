Keine erneute Kandidatur - das verkündete Grünen-Vorsitzende Simone Peter in einem Brief an ihre Partei. Sie wolle auf den Parteivorsitz verzichten, um einer Partei-Erneuerung nicht im Wege zu stehen.

Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter wird nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie wolle sich der Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen, schrieb die 52-Jährige in einem Brief an die Grünen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Mit der Kandidatur der niedersächsischen Grünen-Politikerin Anja Piel, über die die "Hannoverschen Allgemeine Zeitung" am Montag ...

