Das Grün verblasst, die Nadeln stecken im Teppich: In vielen Wohnungen standen bunt geschmückte Weihnachtsbäume, die jetzt keiner mehr braucht. Für viele von ihnen gibt es ein "Leben" nach der Weihnachtszeit.

Weihnachten ist auch ein Fest mit viel Müll. Der vermutlich größte Berg entsteht dabei erst jetzt, rund drei Wochen nach den Feiertagen. Denn mehrere Millionen Weihnachtsbäume haben ihren Job erfüllt, verlieren ihre Nadeln und sind in den Wohnzimmern trotz allem Schmuck meist nicht mehr gerne gesehen. Allein in Bayern wurden nach einer Schätzung des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie rund 4,6 Millionen Bäume verkauft - und müssen nun entsorgt werden. In München und Nürnberg erwarten die Abfallbetriebe daher Müllberge mit einem Gewicht von jeweils rund 200 Tonnen.

Die Kosten für die Entsorgung bleiben jedoch gering für die Gemeinden: Laut dem Bereichsleiter der Abfallwirtschaft der Stadt Nürnberg, Gerhard Bocke, betragen sie etwa 14 Cent pro Einwohner. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München rechnet mit bis zu 50 Euro für jede Tonne Christbäume.

In Nordrhein-Westfalen sammeln vielerorts Feuerwehren oder soziale Organisationen die Bäume ein - und ...

