NEW YORK (Dow Jones)--In der Biotechnologiebranche steht eine weitere Übernahme bevor. Die Celgene Corp will für die auf Blutkrebserkrankungen spezialisierte Impact Biomedicines bis zu 7 Milliarden US-Dollar zahlen. Zunächst sollen für das in San Diego ansässige Unternehmen 1,1 Milliarden Dollar fließen, wie beide Firmen mitteilten. Zuvor hatte bereits das Wall Street Journal über die bevorstehende Transaktion berichtet.

Beim Erreichen bestimmter regulatorischer Meilensteine zahle Celgene weitere bis zu 1,4 Milliarden Dollar. Sollte der Umsatz die Marke von 5 Milliarden übersteigen, könnten noch einmal bis zu 4,5 Milliarden Dollar hinzukommen.

Celgene ist eines der größten Biotechunternehmen der USA. Bekannt ist die Firma vor allem für ihre Krebsmittel. Sie bemüht sich derzeit um eine Verbreiterung des Portfolios über den Kassenschlager Revlimid hinaus und stößt auch in andere Gebiete wie Immunkrankheiten vor. Revlimid zur Behandlung der bösartigen Tumorerkrankung Multiples Myelom trug in den ersten neun Monaten 2017 rund 4 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz von Celgene von 9,5 Milliarden bei.

Mit Impact käme Celgene auch in den Besitz des Blutkrebsmittels Fedratinib, dessen Entwicklung die Sanofi SA 2013 wegen Sicherheitsbedenken eingestellt hatte.

Die Gründer von Impact hatten Fedratinib an Sanofi verkauft, die Rechte daran dann aber zurückgekauft. Im vergangenen Jahr gestattete die US-Gesundheitsbehörde Impact trotz der Bedenken wegen der Nebenwirkungen die Wiederaufnahme von Studien.

Celgene stand zuletzt unter dem Druck von Investoren, sie forderten Deals, nachdem neue Produkte wie das Schuppenflechtemittel Otezla den Umsatz nicht im erhofften Maße steigen ließen. Der Konzern sah sich schließlich zu einer Gewinnwarnung gezwungen. Der Kurs gab zuletzt deutlich nach.

