Zürich - Der Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 861 Millionen Franken erzielt. Der Elektronikspezialist digitec ist nach wie vor die stärkere Marke, das Online-Warenhaus Galaxus holt aber mit grossen Schritten auf, wie die Migros-Töcher am Montag mitteilten.

Der grösste Onlinehändler der Schweiz bestätigt das starke Wachstum der Vorjahre: 2017 hat die Digitec Galaxus AG einen Gesamtumsatz von 861 Millionen Franken erzielt. Im Vorjahr waren es 725 Millionen. Die beiden Onlineshops digitec und Galaxus sind zusammen also um 19 Prozent gewachsen. «2017 war für uns ein hervorragendes Jahr», lässt sich CEO Florian Teuteberg in der Mitteilung zitieren. «Es freut mich, dass unsere Kunden unser Angebot so gut annehmen und dass wir mit beiden Marken stark wachsen konnten.» Der reine Warenertrag von digitec und Galaxus belief sich 2017 auf 834 Millionen Franken. 2016 waren es noch 704 Millionen Franken. Digitec Galaxus ist auch personell gewachsen: Im vergangenen ...

