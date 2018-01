Die Steinhoff-Aktie (Jahresverlust 2017: 94%) ist seit Jahresauftakt einer der größten Gewinner am Aktienmarkt - über 80% konnte das Papier des Mobelhändlers bereits gewinnen. Dabei hat der Bilanzskandal beim Möbelkonzern jetzt auch Auswirkungen in Österreich. Der Verkauf der Leiner-Großfiliale auf der Wiener Mariahilfer Straße an den Tiroler Immobilienmilliardär Rene Benko...

