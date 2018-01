Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Unicredit von 21 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Obwohl die Großbank in allen Belangen besser abschneide als geplant, begegne der Markt dem Business Plan noch mit zu viel Misstrauen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei erschienen ihm die Ziele der Italiener viel zu konservativ./ag/la Datum der Analyse: 08.01.2018

