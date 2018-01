WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Höhenflug beim Auftragseingang in der deutschen Industrie hat sich im November nicht weiter fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, schrumpfte der Auftragseingang im Monatsvergleich um 0,4 Prozent. Trotz des Dämpfers spricht das Bundeswirtschaftsministerium weiter vor einer "positiven" Entwicklung. "In der Tendenz sind die Auftragseingänge kräftig aufwärtsgerichtet", hieß es in einer Stellungnahme.

Bankvolkswirte wurden von dem Dämpfer überrascht. Sie hatten für November eine Stagnation auf hohem Niveau erwartet. Im Oktober hatte das Volumen der Auftragseingänge nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ein neues Rekordniveau erreicht.

Der Auftragseingang im Oktober war letztlich sogar stärker gestiegen als bisher bekannt. Die Statistiker revidierten den Zuwachs nach oben, von zunächst 0,5 Prozent im Monatsvergleich auf 0,7 Prozent.

Der November-Dämpfer beim Auftragseingang erklärt sich mit Rückgängen von Bestellungen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Wie Destatis weiter mitteilte, verringerten sich die Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, die Auslandsaufträge fielen um 0,5 Prozent. Eine Ausnahme machte der Auftragseingang aus der Eurozone. Hier gab es einen Zuwachs um 0,7 Prozent./jkr/das

