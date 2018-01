Künstliche Intelligenz erhält Einzug in Fernseher und Displays. Damit soll die Auflösung über den Standard 4K hinaus erhöht werden. Und auch auf die Größe der Monitore kommt es den TV-Herstellern weiter an.

Samsung hat am Sonntagabend im Vorfeld der Consumer Electronics Show in Las Vegas neue Fernseher vorgestellt. Erstmals rüstet der Hersteller sein QLED TV mit einer integrierten künstlichen Intelligenz (KI) aus, die die Auslieferung der Bildqualität verbessern soll.

Aus dem branchenweit etablierten Standard 4K, der vier Mal mehr Bildpunkte ausliefert als herkömmliches HD, will Samsung durch maschinelles Lernen automatisch den höheren Qualitätsstandard 8K erstellen. Das neue Produkt komme in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres auf den Markt, erklärte Samsung, zunächst allerdings nur in Korea und den USA. ...

