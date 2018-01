Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss vorbörslicher Indikation erneut eine festere Startphase ab. Es sieht also ganz danach aus, dass die Bullen im Moment Nichts ins Stolpern bringen kann. Dabei hatte der Schweizer Leitindex SMI erst am Freitag sein mehr als zehn Jahre altes Allzeithoch ...

