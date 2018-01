DAX - Allzeithoch im Blick (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Auch am letzten Tag der vergangenen Handelswoche startete der DAX mit einer steilen Aufwärtsbewegung in den Tag und überwand die Hürden bei 13.210 und 13.243 Punkten. Im Anschluss zog der Index bis an die Barriere bei 13.332 Punkten an und ging auf diesem Niveau aus dem Handel. Vorbörslich wird die Marke ebenfalls übersprungen und damit der Weg für eine Fortsetzung der furiosen Kaufwelle freigemacht. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.30 Uhr): Im Bereich von 13.402 Punkten liegen kleinere Widerstände im Markt, die die Kaufwelle kurz abbremsen dürften. Nach einer Korrektur bis 13.332 Punkte sollte der Index seine Rally...

