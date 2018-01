In Kanada haben die Arbeitsmarktzahlen erneut positivüberrascht. Nachdem bereits im November ein deutlicher Rückgang auf 5,9 % verzeichnet werden konnte, fiel die Arbeitslosenquote im Dezember noch einmal auf5,7 % und damit den niedrigsten Stand seit 1974. Gleichzeitig konnte die Beschäftigung um 78.600 Stellen zulegen und egalisierte damit fast den Novemberwert (79.500), die höchste Monatsveränderung seit April 2012. Somit nähert sich die kanadische Volkswirtschaft mit großen Schritten ihrem Vollbeschäftigungsniveau. Dies wiederum gibt den Spekulationen auf eine Zinserhöhung bei der kommendenZentralbanksitzung der Bank of Canada am 17. Januar neuen Auftrieb. Der Leitzins war zuletzt im September um 25 BP auf 1,00 % angehoben worden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info