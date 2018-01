J.P. Morgan hob am Freitag das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers Hella massiv von 42 auf 59 Euro an. Eine Anhebung um 40 Prozent ist kein Pappenstiel. Und J.P. Morgans Ziel liegt damit am oberen Ende dessen, was die Analysten der Aktie zutrauen.

