Die deutsche Industrie überrascht mit ihren November-Ergebnissen: Unerwartet gab es einen Auftragsrückgang von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Für viele Ökonomen trotzdem kein Grund zur Sorge.

Die deutsche Industrie hat im November einen unerwarteten Auftragsrückgang erlitten. Bei den Unternehmen gingen 0,4 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das war der erste Rückgang nach zuvor drei Anstiegen in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen waren von einem erneuten Plus von 0,5 Prozent ausgegangen.

Trotzdem bleiben sie beim Blick in die Zukunft optimistisch: "Der leichte Rückgang der Aufträge im November ist kein Beinbruch", sagt Sal.-Oppenheim-Ökonomin Ulrike Kastens. Insgesamt werde das vierte Quartal mit einem ordentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...