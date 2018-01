Die Erholung des EUR/USD lief in der Mitte der 1,20 in einen Widerstand und seit dem haben die Bären die Kontrolle übernommen, so dass der Kurs in Richtung der 10-Tage-MA Unterstützung von 1,2006 fällt. Die Abwärtsbewegung des Paares wird überwiegend durch das allgemeine Kaufinteresse gegenüber dem US-Dollar getrieben. Unterstützt wird der Greenback ...

