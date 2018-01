FMW-Redaktion

Ja, es hat schon sehr lange gedauert, bis der Dax endlich aus seinem Dornröschenschlaf aufgewacht ist. Aber nun scheint er sich vorgenommen zu haben, das bisher Versäumte in Windeseile nachzuholen: wie schon im Videoausblick thematisiert, hat der Dax nun nach dem ganz schwachen Start in das Jahr 2018 den Rückstand zum Leitindex S&P 500 aufgeholt - und könnte ihn sogar überholen, wenn der Euro ihm den Gefallen tut und weiter fällt (was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil das Boot der Euro-Optimisten so voll ist, dass es zeitnah zu kentern droht!).

Und das wäre ja eine Sensation: der Dax entwickelt sich besser als die derzeit völlig besoffene Wall Street!

Der Dax hat nun vom Tief des ersten Handelstages des noch jungen Jahres fast 700 Punkte zugelegt - und das ohne jede nennenswerte Korrektur:

(Chart durch anklicken vergrößern)

Nun knabbert der Index ...

