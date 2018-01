NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Caterpillar von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 144 auf 200 US-Dollar angehoben. Der Baumaschinenkonzern dürfte 2018 unter anderem von der US-Steuerreform und einem höheren Free Cashflow profitieren, schrieb Analystin Ann Duignan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei trotz ihres starken Laufs im vergangenen Jahr immer noch unterbewertet./edh/la

Datum der Analyse: 08.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

