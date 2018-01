Heute Abend schon was vor? Falls nein, um 19:40 läuft unsere Reportage über die Investitionswelle aus China in Arte. Ein Thema, das immer mehr Firmen betrifft und auch allmählich die Politik beschäftigt.Mein Kollege Ralph Gladitz und ich haben viele Firmen in Deutschland besucht, die bereits in chinesischer Hand sind und einen Unternehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...