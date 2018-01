München - Die KEOS GbR ("KEOS"), als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der von der Air Berlin plc (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) emittierten EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe" / ISIN DE000AB100B4/ WKN AB100B), wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg vom 27. Dezember 2017 zum weiteren Mitglied des vorläufigen Gläubigerausschusses der Air Berlin plc bestellt, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...