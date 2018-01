IRW-PRESS: Golden Ridge Resources Ltd.: Golden Ridge Resources stößt bei Bohrungen im Projekt Hank im Golden Triangle (British Columbia) auf einen 21,62 Meter breiten Abschnitt mit 7,04 g/t Goldäquivalent

Kelowna, British Columbia - 8. Januar 2018 - Golden Ridge Resources Ltd. (Golden Ridge oder das Unternehmen) (TSXV: GLDN). Golden Ridge freut sich, den dritten und letzten Satz der Analyseergebnisse seines Bohrprogramms 2017 im Konzessionsgebiet Hank (Hank oder das Konzessionsgebiet) im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben. Die Höhepunkte beinhalten 7,04 g/t Goldäquivalent (AgÄq) auf 21,61 Metern innerhalb eines breiteren Abschnitts von 58,00 Metern mit 3,15 g/t AuÄq in der neu entdeckten Zone Kaip in Bohrloch HNK-17-009. Die in HNK-17-009 durchschnittene Mineralisierung lagert innerhalb und im Umfeld des Kontakts einer verborgenen alterierten Intrusion (Abbildung 2). Die ausgeprägteste Mineralisierung scheint sich innerhalb der oberen Teile der Intrusion zu befinden. Die Zone Kaip wird für das bevorstehende Bohrprogramm 2018 eine Priorität darstellen.

Tabelle 1 - Bohrlöcher HNK-17-009 bis HNK-17-014 in der LAZ bei Hank 2017: bedeutende Abschnitte LängeBohrlochvon (mbis AbschniAuÄq**Au Ag Pb (Zn

(m) ) (m) tt (g/t) (g/t (g/t%) (%) Nr. * (m) ) )

291,3HNK-17-015,64 72,00 56,36 0,25 0,16 1,3 0,040,08 9 09

UND 132,00190,0058,00 3,15 2,79 21,0 0,000,11 einschl.133,74155,3621,62 7,04 6,26 52,1 0,000,11 UND 218,60233,4814,88 0,27 0,19 0,8 0,000,09 233,7HNK-17-04,77 116,00111,23 0,52 0,34 1,8 0,030,20 8 10

322,1HNK-17-06,95 108,00101,05 0,32 0,20 1,0 0,020,13 7 11

UND 230,73305,1974,46 0,18 0,05 0,7 0,030,15 203,3HNK-17-05,35 160,63155,28 0,31 0,20 1,1 0,010,13 0 12

383,1HNK-17-095,86 104,488,62 0,37 0,10 2,4 0,150,23 3 13

UND 188,06209,4021,34 0,18 0,07 0,3 0,000,15 UND 328,27367,8939,62 0,21 0,15 1,0 0,020,05 185,0HNK-17-0121,01183,0061,99 0,52 0,28 2,2 0,030,28

2 14 *Die in dieser Tabelle ausgewiesenen Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar; zurzeit sind keine ausreichenden Daten verfügbar, um die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte anzugeben; alle Goldgehalte sind ungeschnitten. ** AuÄq-Gehalte werden unter Anwendung der durchschnittlichen Metallpreise der letzten 200 Tage berechnet: 1.268 US$/oz Au, 17,10 US$/oz Ag, 1,04 US$/lb Pb und 1,28 US$/lb Zn. Der AuÄq-Gehalt wird wie folgt berechnet: AuÄq (g/t) = Au (g/t) + Ag (g/t) × 0,013 + Pb (%) × 0,562 + Zn (%) × 0,692. Die Faktoren bei Ag (0,013), Pb (0,562) und Zn (0,692) ändern sich in Abhängigkeit des Metallpreises. Bei der Ermittlung des hierin angegebenen Umwandlungsfaktors wurden die oben genannten Metallpreise verwendet. Metallgewinnungsraten wurden bei der Berechnung des AuÄq nicht berücksichtigt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/41993/NR - Hank Holes 9-14_v1 - IRW_DE_PRCOM.001.png

Derzeit werden die Daten aus einer umfassenden historischen IP-/Widerstandsmessung, die das gesamte Konzessionsgebiet abdeckte, digitalisiert. Anschließend werden die Widerstandsdaten neuen Inversionen unterzogen und dazu verwendet werden, um die mineralisierte Intrusion im Zuge des bevorstehenden Bohrprogramms 2018 genauer anzupeilen.

Nach den historischen Bohrungen bei Hank führten der BC Geological Survey und die Mineral Deposit Research Unit eine Forschungsarbeit durch, die feststellte, dass die Pb-Isotop-Signatur von Sulfiden in Zusammenhang mit Goldmineralisierung derjenigen des Porphyrs Bald Bluff, eines Intrusivkörpers am westlichen Ende des Konzessionsgebiets (Kaip, 1997), entspricht. Es wird angenommen, dass der in HNK-17-009 durchschnittene alterierte Intrusivkörper mit dem Porphyr Bald Bluff in Zusammenhang steht und wahrscheinlich eine von mehreren ursächlichen mineralisierenden Intrusionen im Konzessionsgebiet darstellt. Das Bohrprogramm 2018 wird dieses Modell mithilfe von neuen geophysikalischen Widerstandsdaten weiter überprüfen.

Michael Blady, CEO von Golden Ridge, sagte dazu: Es gelang uns, die Zielsetzungen für unser Programm 2017 erfolgreich zu realisieren. Die Ziele bestanden darin, die im Rahmen von historischen Programmen entdeckte Mineralisierung zu bestätigen, die historischen geologischen Modelle zu überprüfen, die nicht erbohrten Bereiche in der LAZ zu untersuchen und unser Verständnis der Mineralisierungsbegrenzungen zu verbessern, zu aktualisieren und anzupassen. Nach dem jüngsten Abschluss einer Finanzierung über 1,5 Millionen Dollar sind wir gut aufgestellt für die Saison 2018 und sehen den weiteren Bohruntersuchungen in der Zone Kaip anhand der neuen Widerstandsdaten mit Spannung entgegen.

Die Einzelheiten des Bohrprogramms 2018 werden derzeit überarbeitet und in einer kommenden Pressemeldung bekannt gegeben.

Eine Karte des Bohrplans und der Bohrabschnitte sowie ausgewählte Fotos der Kerne sind in dieser Pressemitteilung enthalten und können auch von der Website von Golden Ridge Resources Ltd. heruntergeladen werden: www.goldenridgeresources.com

Qualitätskontrolle/-sicherung:

Der gesamte Bohrkern wurde von Personal von Golden Ridge aufgezeichnet, fotografiert und erprobt. Vor dem Transport zur Probenaufbereitungseinrichtung von ALS Global in Terrace (British Columbia) wurden Standard-, Leer- und Feldduplikate im Verhältnis von etwa einer zu 20 Bohrkernproben hinzugefügt. Die Proben wurden in Terrace folgendermaßen aufbereitet: Die gesamte Probe wurde auf einen Siebdurchgang von - 2 mm (70 %) zerkleinert; anschließend wurde 1 kg Probenmaterial abgetrennt und auf einen Siebdurchgang von -75 m (85 %) pulverisiert. Nach der Verarbeitung in Terrace wurde die aufbereitete Trübe in das Analyselabor von ALS Global in Nord-Vancouver (British Columbia) verbracht. Der Goldgehalt wird anhand einer Brandprobe (Au-AA26) bestimmt, bei der das Ergebnis in Parts per Million (ppm) - dem Äquivalent von Gramm pro Tonne (g/t) - angegeben wird. Wird im Rahmen der Brandprobe ein Goldgehalt von 1,0 g/t oder höher festgestellt, erfolgt zusätzlich eine Analyse mittels Metallsiebung (Au-SCR24).

Die Grundmetallproben werden zunächst anhand der ME-MS41-Methode bewertet; auch hier wird das Ergebnis in Parts per Million (ppm) angegeben. Alle Proben, welche im Rahmen der ME-MS41-Analyse den Grenzwert erreichen/überschreiten, werden einer weiteren Analyse zur Bestimmung des Erzgehalts unterzogen. Die Analyseergebnisse werden unter Anwendung von dem Branchenstandard entsprechenden Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsverfahren verifiziert.

Qualifizierte Person: C. Mark Rebagliati, P.Eng., ein Berater des Unternehmens, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben. Über Golden Ridge Resources: Golden Ridge ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen (TSX-V), das sich mit dem Erwerb und Ausbau von Mineralkonzessionen in British Columbia beschäftigt. Golden Ridge hat derzeit eine Option auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am 1.700 Hektar großen Gold-Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiet Hank im Golden Triangle, das sich rund 140 Kilometer nördlich von Stewart (British Columbia) befindet. Golden Ridge hat die Möglichkeit, sich sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet zu sichern, indem es bis Ende 2018 insgesamt 1,7 Millionen $ in die Exploration investiert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Golden Ridge Resources Ltd. Mike Blady Chief Executive Officer Tel: (250) 768-1168 Webseite: www.goldenridgeresources.com Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf http://www.sedar.com/.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/41993/NR - Hank Holes 9-14_v1 - IRW_DE_PRCOM.002.png

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41993

