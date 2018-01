Der deutsche Leitindex ist äußerst erfolgreich ins neue Jahr gestartet. In der ersten Handelswoche legte er über drei Prozent zu. Allein vergangenen Freitag stand ein Plus von 1,15 Prozent auf der Kurstafel. Der DAX bewegt sich damit wieder über 13.300 Punkten. Marktidee: MerckDie Aktie von Merck hat ein schwieriges Jahr 2017 hinter sich. Im Mai hatte der Kurs zwar eine neue Bestmarke bei 115,20 Euro aufgestellt. Anschließend ging es allerdings kräftig nach unten. Immerhin lief das Jahresende einigermaßen versöhnlich. Am 6. Dezember startete eine Erholungsrallye. Dabei knackte die Merck-Aktie mehrere wichtige Widerstände.