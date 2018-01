Aller Skepsis zum Trotz: Die US-Börsen haben bereits am zweiten Handelstag des noch jungen Jahres neue Allzeithochs erreicht. Dabei konnte auch Facebook mit neuen Rekorden und frischen Chartsignalen punkten. Der Weg nach oben ist also (theoretisch) frei, weshalb sogar die runde 200-USD-Marke als Zielzone in Betracht kommen könnte. Auf welche Unterstützungen aber zu achten ist, erfahren Sie im aktuellen Video. Fokus Wallstreet ist ein Ausblick rund um Themen zum US-Markt. Aus charttechnischer Sicht analysiert Sebastian Hoffmann aktuell spannende Werte bzw. Indizes.