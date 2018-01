Nach einem Bericht der Bild am Sonntag wird Volkswagen im Jahr 2017 unter Berufung auf konzerninterne Prognosen rund 10,7 Millionen Autos verkauft haben. Im Vorjahr waren es 10,3 Millionen Fahrzeuge. Damit bleibe Volkswagen die Nummer eins in der Welt. Auch in punkto Umsatz strebt VW neue Rekorde an. 2017 wird wohl erstmals die Marke von 220 Milliarden Euro fallen. Grund für das Plus bei den Erlösen ist allen voran das starke China-Geschäft.

