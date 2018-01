08.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: CA Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wie CA Immo mitteilt, hat die US-Investmentgesellschaft BlackRock ihren Anteil aufgestockt und hält nun mehr als vier Prozent. Der Anteil an Stimmrechten, die zu Aktien gehören, wurde von 3,55 Prozent auf 3,80 Prozent erhöht. Mit anderen Finanzinstrumenten hält die Gesellschaft 4,02 Prozent (zuvor 3,98 Prozent) an CA Immo. Company im Artikel CA Immo Mitglied in der BSN Peer-Group Immobilien Show latest Report (06.01.2018) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...