FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schnellrestaurantkette McDonald's treibt die Modernisierung ihres Geschäfts in Deutschland voran. "Bis zum Jahresende hatten wir bereits rund 570 unserer knapp 1.500 Filialen umgestellt", sagte Deutschland-Chef Holger Beeck dem Tagesspiegel. "Dieses Jahr folgen weitere 350 und im Jahr darauf noch einmal 350."

In den modernen Restaurants können Kunden ihre Bestellungen an Terminals aufgeben und sich ihr Essen an den Tisch liefern lassen. Im Frühjahr bringt das Unternehmen zudem eine App auf den Markt, über die Kunden bestellen und bezahlen können.

Ausbauen will Beeck auch das Geschäft mit Lebensmittellieferdiensten. Zu den 35 Städten, in denen man sich schon jetzt McDonald's-Essen nach Hause liefern lassen kann, sollen noch weitere 15 Orte hinzukommen. Das Geschäft nehme Fahrt auf, sagte Beeck. "Ich gehe davon aus, dass das Liefergeschäft ein Wachstumstreiber für die nächsten Jahre sein wird."

Das vergangene Jahr sei für die Deutschlandtochter "sehr gut" gelaufen, stellte er fest.

January 08, 2018 02:55 ET (07:55 GMT)

