NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2018 sei in der Chemiebranche angesichts hoher Nachfrage aber gleichzeitig auch Kosten und Bewertungen eine sorgfältige Einzelwerteauswahl geboten, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller laufe der Wachstumsmotor weiter rund. Probleme könnte aber der Kostendruck von der Rohstoffseite bereiten./ag/la

Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN DE000SYM9999

