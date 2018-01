Wien - Das Bureau of Labor Statistics gab bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Dezember um 148.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Das sei deutlich weniger als von den Analysten und vom Konsens erwartet. Für Oktober und November sei das zunächst gemeldete Plus in Summe um 9.000 nach unten revidiert worden.

