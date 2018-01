Hannover - Das Institute for Supply Management hat am Freitag (05.01.) in den USA aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB. Dieser nationale Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Volkswirtschaft präsentiere sich auch im Dezember rückläufig.

