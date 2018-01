Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im November schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im November etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert. Der vorläufig für Oktober gemeldete Anstieg von 0,5 Prozent wurde auf 0,7 Prozent nach oben revidiert.

Deutscher Industrieumsatz steigt im November stark

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im November stark gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) nahm er gegenüber dem Vormonat um 4,6 Prozent zu. Der Umsatzanstieg im November lässt einen markanten Anstieg der Industrieproduktion erwarten. Destatis veröffentlicht am Dienstag Produktionsdaten für November. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen erwarten einen Anstieg um 1,9 Prozent.

Simone Peter verzichtet auf neue Kandidatur für Grünen-Vorsitz

Die Grünen-Bundesvorsitzende Simone Peter will sich nicht erneut um dieses Amt bewerben. "Hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ich von einer erneuten Bewerbung für das Amt als Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen absehe", schrieb Peter in einem Brief an die Parteimitglieder, den sie am Montag unter anderem im Internetdienst Twitter veröffentlichte. Um den Parteivorsitz bewerben sich die Grünen-Politiker Robert Habeck, Annalena Baerbock und Anja Piel.

Niedersächsische Grüne Anja Piel kandidiert für Grünen-Vorsitz

Für den Parteivorsitz der Grünen gibt es eine weitere Kandidatur: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag, Anja Piel, sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, dass sie sich um das Amt bewerben will. Um den Bundesvorsitz bewerben sich auch der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck und die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock.

US-UNO-Botschafterin relativiert Trumps Dialogbereitschaft mit Kim

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat die Dialogbereitschaft von US-Präsident Donald Trump gegenüber Nordkorea relativiert und Vorbedingungen für Gespräche formuliert. Dass Trump sich am Samstag offen für ein Gespräch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erklärt habe, bedeute "keine Kehrtwende", sagte Haley am Sonntag dem US-Sender ABC. Trump habe lediglich gesagt, dass es einmal "eine Zeit geben könnte, in der wir mit Nordkorea sprechen".

Bannon entschuldigt sich nach Ärger um Enthüllungsbuch

Nachdem Zitate von ihn im neuen Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump für Ärger gesorgt hatten, hat sich Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon entschuldigt, die Zitate aber nicht dementiert. Er "bedaure", dass seine späte Reaktion über die "fehlerhafte Berichterstattung" bezüglich seiner Äußerungen über Donald Trump junior "die Aufmerksamkeit von den historischen Leistungen des Präsidenten abgelenkt" habe, zitierte die Nachrichten-Website Axios am Sonntag aus einer Erklärung Bannons.

Gabriel will iranischen Außenminister zu baldigem Besuch einladen

Angesichts der regierungskritischen Proteste im Iran will Bundesaßenminister Sigmar Gabriel schon bald persönlich mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif sprechen. Er habe mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini "verabredet, dass wir den iranischen Außenminister einladen, wenn möglich schon in der nächsten Woche", sagte Gabriel am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Regierungspartei bei Parlamentswahl im türkischen Teil Zyperns vorn

Bei der Parlamentswahl im türkischen Teil Zyperns hat sich ein Sieg der Regierungspartei von Ministerpräsident Hüseyin Özgürgün abgezeichnet. Nach Auszählung von 58 Prozent der Stimmzettel lag seine Nationale Einheitspartei (UBP) am Sonntagabend mit 36 Prozent der Stimmen vorn. Sie wird aber voraussichtlich erneut nicht allein eine Regierung bilden können.

Macron beginnt Besuch in China in Xian

Mit einem Besuch in Xian, dem Startpunkt der alten Seidenstraße, hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag seinen China-Besuch begonnen. Zusammen mit seiner Frau Brigitte wollte er dort die berühmte Terrakotta-Armee besuchen, bevor er eine Rede zur Zukunft der französische-chinesischen Beziehungen hält.

