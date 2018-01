München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Günstigste Übernachtung in Messenähe für 180 Euro, nur noch wenige Hotels verfügbar



Hotelzimmer ab 79 Euro im Umkreis von fünf Kilometern zur Messe



Zur "ISPO Munich" vom 28. bis zum 31. Januar steigen die durchschnittlichen Übernachtungspreise in München um bis zu 84 Prozent über das Hotelpreisniveau im Januar. Am Eröffnungstag der internationalen Fachmesse für Sportartikel und Sportmode kostet eine Übernachtung im Schnitt 197 Euro.



Direkte Messenähe: günstigste Übernachtung für 180 Euro



In unmittelbarer Nähe zum Messegelände gab es im CHECK24-Hotelvergleich zum Betrachtungszeitpunkt nur noch fünf Hotels mit freien Zimmern.*) Für eine Übernachtung nach ausgewählten Kriterien in max. zwei Kilometern Entfernung zur ISPO zahlen Hotelgäste mindestens 180 Euro.



Durch den Vergleich unterschiedlicher Anbieter sparen Kunden im Schnitt der fünf verfügbaren Hotels 18 Prozent bzw. 65 Euro.



Übernachtungen ab 79 Euro im Umkreis von fünf Kilometern zur Messe



Günstiger übernachten Hotelgäste im Umkreis von fünf Kilometern zur Messe - eine Nacht im Doppelzimmer gibt es dort bereits ab 79 Euro. Zum betrachteten Zeitpunkt boten noch 24 Hotels Zimmer an.



*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei bzw. fünf Kilometer Luftlinie von der "ISPO Munich" (Willy-Brandt-Allee, 81829 München) entfernt. Übernachtungszeitraum: Sonntag, 28.01.2018 bis Montag, 29.01.2018; Stand der Preise: 03.01.2018; alle genannten Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter:



http://ots.de/9PYFk



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt CHECK24: Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de