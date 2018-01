Frankfurt - Die Kurse am deutschen Rentenmarkt können sich in Anbetracht reduzierter EZB-Käufe, mehrheitlich robuster Konjunkturzahlen und einer hohen Risikobereitschaft gut behaupten, so die Analysten der Helaba.Gefahren erneuter Verluste seien aber nicht gebannt, zumal das Primärmarktangebot in dieser Woche weiter steige. Erste Unterstützungen würden sich bei 161,18/20 zeigen. Die Widerstände würden die Analysten bei 161,87 und 162,37 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 161,18 und 162,37.

