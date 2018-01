Ermuntert von Kursrekorden an der Wall Street haben sich die Anleger mit deutschen Aktien eingedeckt. Zu den größten Verlierern gehören aber Deutsche und Commerzbank: Beide sollen effizienter werden, mahnt ein Investor.

Mit einem Rekordhoch ist der Dax in die zweite Handelswoche des Jahres gestartet. Die guten konjunkturellen Perspektiven weltweit sorgen weiter für Rückenwind. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 13.384 Punkte. Am Freitag hatte der Dax eher durchwachsene US-Konjunkturdaten abgeschüttelt und 1,2 Prozent im Plus bei 13.319,64 Punkten geschlossen.

In der ersten Handelswoche des Jahres hatte der Dax bereits um gut drei Prozent zugelegt. Analyst Christian Schmidt von der Helaba schrieb in einem Marktkommentar von einer "beeindruckenden Aufwärtsbewegung", in deren Verlauf der Dax zuletzt etliche Widerstände überwunden habe. Im Windschatten der Rekordserie an den US-Börsen legt der Dax damit auch am Montag weiter zu.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,29 Prozent auf 27 095,79 Punkte, blieb damit jedoch knapp unter seinem Rekordhoch von Ende November. Der TecDax kletterte dagegen um 0,78 Prozent auf 2663,01 Zähler und somit wie der Dax auf einen historischen Höchstkurs.

Händler und Analysten sehen nun das Rekordhoch vom 7. November vergangenen Jahres bei 13 525,56 Punkten in unmittelbare Reichweite rücken. "Mit der positiven Stimmung an der Wall Street und der hohen Risikobereitschaft der Investoren sollte der Dax dieses auch ...

