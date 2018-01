Zweitrangige Daten aus der Eurozone und Großbritannien Anleger warten auf das für Donnerstag geplante EZB-Sitzungsprotokoll US-Inflationszahlen werden am Freitag veröffentlicht

Zusammenfassung:Zu Beginn des Jahres 2018 hat es enorme Veränderungen an den Märkten gegeben. Der EURUSD gehörte zu diesen Märkten, da das Währungspaar das Jahr 2017 aufgrund der Schwäche des US-Dollar mit starken Marktbewegungen beendete. Doch war dieser Kursanstieg gerechtfertigt? Händler werden in dieser Woche vor allem bei den neuen US-Inflationsdaten nach Antworten suchen. Außerdem wird das EZB-Sitzungsprotokoll die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da dieses möglicherweise Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Zentralbank geben könnte. Die Ölpreise verzeichneten im letzten Quartal 2017 eine beeindruckende Rallye, die neuen Daten zu den US-Lagerbeständen könnte möglicherweise entscheidende Impulse für die Fortsetzung des Trends liefern. 9.30 Uhr - Großbritannien, Halifax-Hauspreisindex für Dezember: Daten zum Zustand des britischen Immobilienmarktes. Befragte Ökonomen erwarten einen Wert von 3,3% im Jahresvergleich und 0,2% im Monatsvergleich. In beiden Fällen repräsentiert dies einen Rückgang gegenüber ...

