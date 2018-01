Der DAX ist am Montag freundlich in die neue Woche gestartet. Gegen 9:45 Uhr wurde der Index mit 13.373 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent kräftiger als bei Freitagsschluss.

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank sowie von Lufthansa waren zu diesem Zeitpunkt am kräftigsten im Minus. Deutsche-Bank-Aktionäre waren offenbar noch von der am Freitag veröffentlichten Gewinnwarnung geschockt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1996 US-Dollar (-0,31 Prozent).