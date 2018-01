LOTTO24 AG: Vorstand Kai Hannemann beendet Tätigkeit für Lotto24

(Hamburg, 8. Januar 2018) Im Vorstand der Lotto24 AG ( Lotto24.de) kommt es zu einer Veränderung: Kai Hannemann, verantwortlich für die Bereiche

IT-Strategie, -Systeme, -Prozesse und -Betrieb, das Prozess- und Innovationsmanagement

sowie das Geschäftsfeld B2G (Business-to-Government), wird zum 31. Januar 2018 aus persönlichen Gründen sein Mandat niederlegen und hat den Aufsichtsrat um die vorzeitige Auflösung seines Dienstvertrags gebeten. Der Aufsichtsrat entspricht dieser Bitte mit Bedauern.

Kai Hannemann war im Februar 2014 als CIO (Chief Information Officer) bei Lotto24 eingetreten und im Juli 2016 zum Mitglied des Vorstands der Lotto24 AG berufen worden. Unter seiner Leitung hat die Lotto24 AG erfolgreich das Insourcing der IT bewerkstelligt. Er gestaltete die gesamte IT-Organisation und Infrastruktur, deren hoch skalierbare Technologie das weitere Wachstum sowie die kontinuierliche Erweiterung des Produktangebots ermöglicht.

Professor Willi Berchtold, Aufsichtsratsvorsitzender Lotto24: "Herr Hannemann hat in den zurückliegenden Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die Lotto24 AG heute auch im Bereich IT in ihrer Industrie führend ist. Wir danken ihm für die geleistete Arbeit und wünschen ihm das Beste!"

Bis zur Berufung eines Nachfolgers wird Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG, die IT-Bereiche kommissarisch führen.

Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de

