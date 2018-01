Mit seinem ersten Angebot war der weltweit größte Insulinhersteller Novo Nordisk bei der belgischen Ablynx abgeblitzt. Nun hat der dänische Pharmakonzern seine Offerte deutlich erhöht erhöht.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will für 2,6 Milliarden Euro die belgische Biotechfirma Ablynx übernehmen. Der weltgrößte Insulinhersteller war nach eigenen Angaben Mitte Dezember mit einer ersten Offerte bei dem Unternehmen aus Gent abgeblitzt. Das neue, bereits am 22. Dezember unterbreitete Angebot liege rund 14 Prozent höher, teilte Novo Nordisk am Montag mit. Bei ...

