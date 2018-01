Lausanne - Seit 2012 bietet Nespresso in Zusammenarbeit mit der Post seinen Kunden den kostenlosen Service «Recycling at Home». Nun wurde dieses Angebot weiterentwickelt, um die Rückgabe gebrauchter Nespresso Aluminiumkapseln noch einfacher zu machen: Kunden können neu ihre Kapseln jederzeit in ihrem Hausbriefkasten für eine Abholung durch den Briefträger deponieren, unabhängig von einer Bestellung. Der Service ist kostenlos für alle Nespresso Kunden und in dieser neuen Form ab sofort in der ganzen Schweiz verfügbar.

«Ungefähr die Hälfte unserer Schweizer Kundinnen und Kunden sammeln gebrauchte Nespresso Kapseln für ihre Wiederverwertung. Und wir arbeiten kontinuierlich an Massnahmen, um diesen Anteil zu erhöhen, indem wir es so leicht wie möglich machen, gebrauchte Kapseln für das Recycling zurückzugeben», erklärt Frank Wilde, Marketing Direktor von Nespresso Schweiz. «Mit der Schweizerischen Post haben wir eine starke Partnerin gefunden. Dieses innovative Konzept haben wir gemeinsam zu einer neuen, äusserst flexiblen Lösung weiterentwickelt, die das Recycling von Zuhause aus nochmals einfacher macht und dazu beitragen wird, dass wir unsere Kapseln effizient wiederverwerten können - bei gleichzeitig höchstem Komfort für unsere Kunden», fügt Frank Wilde an. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in neun Schweizer Städten wird der optimierte Service nun schweizweit eingeführt.

Täglich von Montag bis Freitag - ohne Voranmeldung

Dank der neuen Lösung ist ab sofort keine vorgängige Bestellung und Avisierung bei Nespresso mehr nötig, um gebrauchte Kapseln durch den Briefträger abholen zu lassen. Die gebrauchten Nespresso Aluminiumkapseln können jederzeit in einem von Nespresso eigens dafür kreierten, weissen Recyclingbeutel im eigenen Milchkasten deponiert werden. Eine gelbe Lasche am Beutel, die man gut sichtbar aus der Hausbriefkasten-Tür herausragen lässt, macht den Briefträger darauf aufmerksam, dass ein Beutel mit gebrauchten Kapseln zur Abholung bereitliegt. Er nimmt den Beutel von Montag bis Freitag auf seiner täglichen Tour mit und übergibt ihn der postinternen Logistik, welche die kontinuierliche Rückfuhr ins Recyclingsystem von Nespresso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...