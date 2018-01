STERNA BIOLOGICALS ERNENNT CHRISTIAN PANGRATZ ZUM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

STERNA BIOLOGICALS ERNENNT CHRISTIAN PANGRATZ ZUM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Marburg, 8. Januar 2018 - sterna biologicals GmbH & Co. KG (sterna), ein innovativer Spezialist für Immunologie mit neuartigen Behandlungsansätzen für chronisch entzündliche Erkrankungen in der klinischen Entwicklung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Christian M. Pangratz zum Chief Executive Officer ernannt hat. Christian Pangratz verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Life Sciences Branche, vor allem in den Bereichen strategische Planung, Corporate und Business Development, Alliance und Project Management, Produktplanung, Marketing und Vertrieb.

"Christian ist eine erfahrene Führungskraft mit einem eindrucksvollen Leistungsprofil. Er war maßgeblich an einer Reihe erfolgreicher Unternehmensentwicklungen und wichtiger Transaktionen in verschiedenen Indikationsfeldern beteiligt, die für Sterna von hoher Relevanz sind", sagte Jonas Renz, Managing Director von sterna biologicals.

Christian Pangratz fügte hinzu: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Sterna-Team. Das Unternehmen hat sich in den letzten 10 Jahren als Immunologie-Experte mit vier vielversprechenden Phase-II-Entwicklungsprogrammen etabliert. Gemeinsam werden wir das Unternehmen strategisch und operativ auf seine aussichtsreiche Zukunft vorbereiten."

Vor seinem Eintritt bei Sterna war Christian Pangratz Senior Vice President of Business Development bei der Vectura Group plc. Zudem fungierte er als Non-Executive Director im Board der Skyepharma AG und der Jagotec AG, beides Tochtergesellschaften der Vectura in der Schweiz, und des Boards der Tianjin Kinnovata Pharmaceutical Co. Ltd., ein in China ansässiges Joint Venture zwischen Vectura und Tianjin KingYork Group Company Ltd. Von 2014 bis 2016 war Christian Pangratz Executive Vice President of Business Development, Alliance Management & Project Management bei Skyepharma in Basel. Davor war er Chief Business Officer bei Activaero, einem deutsch-amerikanischen Spezialisten für Atemwegserkrankungen, bei dem er den Aufbau der Marketing und Business Development Abteilungen unterstützt hat und eine entscheidende Rolle beim Verkauf des Unternehmens an Vectura im Jahr 2014 innehatte. Von 2004 bis 2011 war Christian Pangratz in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Marketing, Produktplanung, Projektmanagement, Business Development und Alliance Management bei Nektar Therapeutics in San Francisco tätig. Bevor er in die Vereinigten Staaten zog, sammelte er bei Bayer und Pfizer über verschiedene europäische Märkte hinweg umfangreiche Erfahrungen in Vertrieb und Marketing. Christian Pangratz war zudem Lehrbeauftragter an der Webster University in Wien, wo er Marketing Strategie & Umsetzung unterrichtete. Christian Pangratz hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre und einen Masterabschluss der Webster University in International Business. ÜBER STERNA BIOLOGICALS sterna biologicals GmbH & Co. KG ist ein innovativer Spezialist für Immunologie mit neuartigen Behandlungsansätzen für chronisch entzündliche Erkrankungen wie Asthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Atopische Dermatitis (Neurodermitis) und Colitis ulcerosa in der klinischen Entwicklung. Die DNAzyme-basierten Wirkstoffkandidaten des Unternehmens adressieren gezielt Transkriptionsfaktoren, die eine zentrale Rolle in der Regulierung der diesen Krankheiten zugrundeliegenden Entzündungsmechanismen spielen und greifen somit sehr früh in die Entzündungskaskade ein. Sterna verfügt über vier Programme in Phase II der klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.sterna-biologicals.com.

KONTAKT Jonas Renz Managing Director jonas.renz@sterna-biologicals.com sterna biologicals GmbH & Co. KG Bismarckstrasse 7 35037 Marburg Tel.: +49 (0)6421.98 30 05 0 Für Presseanfragen: Anne Hennecke MC Services AG anne.hennecke@mc-services.eu Tel.: +49 (0)211.52 92 52 22

