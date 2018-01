Hilden, Deutschland, Germantown, Maryland, USA und Saluggia, Italien (ots) -



- QIAGENs Kunden erhalten Zugang zur vollständig automatisieren Workflow-Lösung - DiaSorin erweitert umfangreiches Testmenü für die LIAISON-Plattform um neue Inhalte; bereits 7.000 Systeme installiert - QIAGEN erreicht Meilenstein von 40 Millionen durchgeführten QuantiFERON-TB Tests seit der Markteinführung



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Börse Frankfurt: QIA) und DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) gaben heute den Abschluss einer zukunftsweisenden Partnerschaft bekannt. Ziel ist die Bereitstellung von QIAGENs diagnostischem QuantiFERON-TB Test für DiaSorins vollautomatische Analyseplattform LIAISON.



Kunden beider Unternehmen wird hierdurch die Verarbeitung von QIAGENs QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) Tests auf der LIAISON-Gerätefamilie ermöglicht. QFT-Plus markiert die vierte Generation des QuantiFERON-TB Tests, der als moderner Goldstandard für den Nachweis latenter Infektionen mit Tuberkulose (TB) gilt. Labors, die QFT-Plus zum Nachweis latenter TB-Infektionen bei Risikopatienten nutzen, erhalten den Zugang zu einem vollständig automatisierten, flexiblen Workflow auf Basis der LIAISON-Gerätefamilie, zusätzlich zu bereits bestehenden Lösungen. Weltweit sind bereits über 7.000 LIAISON-Systeme installiert, vornehmlich in Krankenhauslabors.



QFT-Plus ist der erste Test aus QIAGENs QuantiFERON-Portfolio, der für die Verwendung auf der LIAISON-Plattform adaptiert werden soll. Zukünftig könnte das LIAISON-Menü um weitere Tests auf Basis der QuantiFERON-Technologie erweitert werden. Die QuantiFERON-Technologie bietet eine einzigartige und effiziente Möglichkeit zum Nachweis asymptomatischer Infektionen und anderer Risiken, die nicht mit Standard-Diagnosetechnologien erkannt werden können.



QuantiFERON-Tests wie QFT-Plus basieren auf zwei Komponenten: (1) QuantiFERON-Blutentnahmeröhrchen mit Schlüsselkomponenten des Tests, die bereits während der Entnahme und Transport der Proben aktiv werden; und (2) das QuantiFERON-Nachweisverfahren zur Messung der Expression von Interferon-gamma, das bisher im Labor mithilfe von Standardausrüstung durchgeführt wird.



Für die vollständige Pressemeldung klicken Sie hier: http://ots.de/YXOEF



OTS: Qiagen N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2 ISIN: NL0012169213



Kontakte: QIAGEN



Investor Relations John Gilardi +49 2103 29 11711 e-mail: ir@QIAGEN.com



Public Relations Dr. Thomas Theuringer +49 2103 29 11826 e-mail: pr@QIAGEN.com



DiaSorin



Investor Relations & Corporate Communication Senior Director Riccardo Fava +39 0161 48 7988 e-mail: riccardo.fava@diasorin.it



Investor Relator Ines Di Terlizzi +39 0161 48 7567 e-mail: ines.diterlizzi@diasorin.it