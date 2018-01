Bonn - Der etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht beeindruckte die Akteure an den Rentenmärkten am Freitag nur kurz, so die Analysten von Postbank Research.Zwar hätten die Renditen zunächst nachgegeben, nachfolgend aber recht schnell nach oben gedreht. Letztlich seien die Daten offensichtlich nicht geeignet gewesen, das insgesamt positive Konjunkturbild zu trüben. Letztlich sei die Rendite 10-jähriger US-Treasuries um 2 Basispunkte auf 2,48% geklettert. Die 10-jährige Bundrendite habe diese Bewegung in abgeschwächter Form nachvollzogen und sei um 1 Basispunkt auf 0,44% gestiegen. Die Renditen 2- und 5-jähriger Bunds seien mit -0,61% bzw. -0,21% unverändert geblieben. (08.01.2018/alc/a/a)

