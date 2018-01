Blockchain-Technologie, das neue Modethema oder Trend? Gelingt es Bitcoin & Co den Bogen zu bekommen von einem Modethema zu einem langfristigen Trend?

Wer kennt heute noch Intershop, EM-TV und wie die ganzen Multi-Milliardenunternehmen des Neuen Marktes hießen?

Aber es gibt auch die Apples, Alibabas und Amazons. Es kann sich also auch lohnen auf Außenseiter oder wirtschaftliche Zwerge mit Perspektiven in einem neuen oder noch gar nicht erkennbaren oder abgegrenzten Markt zu setzen. Das Musterdepot des Nebenwerte Magazins geht diese Wette auf die Blockchain ein. Vielleicht gibt es gar keinen langfristigen Markt für die Blockchain-Industrie, vielleicht aber doch. Wer überlebt, wer verschwindet von diesem Markt oder schafft es nicht den Sprung von der Idee zum wirtschaftlichen Erfolg zu gehen? Werte, langfristig gehalten, möglicherweise ausgetauscht bei neuen Playern oder bei Vertretern der alten Wirtschaft, die sich häuten zu Newcomern in der Blockchain-Welt. Wie aus Mannesmann Röhren ein Mobilfunker mit kleiner Stahlabteilung wurde, erinnern sich vielleicht ...

