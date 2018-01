Während seines Besuchs in China will Macron zahlreiche Wirtschaftsverträge unterzeichnen und strebt eine strategische Partnerschaft an - auch um französischen Firmen den Zugang zum chinesischen Markt zu erleichtern.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zum Auftakt seines China-Besuchs eine europäisch-chinesische Zusammenarbeit beim Aufbau einer neuen Seidenstraße beschworen. "Die historischen Seidenstraßen waren nie nur chinesisch", sagte Macron am Montag vor Akademikern ...

