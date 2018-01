Diese Anforderungen gelten auch für die Anlageteile von in Gebäuden installierten EMA/ÜMA, aber auch für im Außenbereich am Gebäude montierte Geräte. Zum Beispiel für zusätzliche Bedieneinrichtung oder Signalgeber. Beschrieben sind Leistungsanforderungen für EMA/ÜMA, jedoch keine Hinweise an Planung, Projektierung, Installation, Betrieb oder Instandhaltung.

Anforderungen an EMA/ÜMA-Anlageteile werden entsprechend der Umweltklassen festgelegt. Die Klassifizierung beschreibt die Umweltbedingungen, bei denen eine bestimmungsgemäße Funktion der EMA/ÜMA-Anlageteile erwartet werden kann. Wenn die Anforderungen der vier Umweltklassen aufgrund extremer Bedingungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...