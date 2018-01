Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Trotzdem gelang es dem SMI schon direkt nach Handelsstart das Allzeithoch weiter nach oben zu schieben. Erst am Freitag hatte der Leitindex seinen mehr als zehn Jahre alten Rekordwert geknackt. Insgesamt sei die Stimmung an den Märkten grundsätzlich weiterhin freundlich, hiess es aus dem Handel. Dazu beitragen würden positive Vorgaben aus den USA und aus Asien, wobei in Tokyo die Börse allerdings aufgrund eines Feiertages geschlossen blieb.

Der Fokus der Märkte richtet sich nun mehr und mehr auf die beginnende Berichtsaison. Hierzulande wird diese zum Wochenende hin langsam anrollen. Am Berichtstag könnten dafür Daten von Konjunkturseite her für Impulse sorgen. Bereits bekannt wurde, dass der Auftragseingang der deutschen Industrie sich im November etwas schwächer entwickelt hat als erwartet. In der Schweiz blieb die Teuerung im Dezember im Vergleich zum Vormonat unverändert. Im Verlauf des Tages folgen dann noch verschiedene Indikatoren aus der Eurozone, so etwa zum Geschäftsklima oder zum Konsumentenvertrauen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.25 Uhr 0,04% tiefer bei 9'553,00 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt bis zu diesem Zeitpunkt bei 9'584,52 Punkten (erreicht um 09.03 Uhr). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,05% auf 1'552,09 Punkte nach, wogegen der breite Swiss Performance Index (SPI) minim um 0,01% auf 10'956,51 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...