NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Nahrungsmittel-Einzelhandel sei schon immer ein hartes Pflaster gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. In Zeiten von Amazon und Alibaba werde es nur noch schwerer. Angesichts großer Schwankungen und schlechter Berechenbarkeit ist Monteyne sehr vorsichtig./ag/la

Datum der Analyse: 08.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BFB0019

AXC0110 2018-01-08/10:22