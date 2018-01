Der Verkauf der E.on-Beteiligung an Uniper steht vor dem Abschluss. Für rund 3,8 Milliarden Euro will der finnische Versorger Fortum die 47-Prozent-Beteiligung an der Kraftwerkstochter übernehmen. Bis Donnerstag, den 11. Januar, muss E.on den Anteil andienen, ansonsten droht eine empfindliche Strafzahlung über mindestens 750 Millionen Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...