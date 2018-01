Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte am Freitagmorgen bei 1,2080/1,2065, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe am Vormittag zunächst weiter nachgegeben. Er habe bis knapp unter die 1,2050 zurückgesetzt, um dann im Rahmen der Bekanntgabe der US Konjunkturdaten am Nachmittag in einem Spike bis an die 1,2083 zu steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...