Wien - Die stärkeren Aktienindices (insbesondere USA, aber auch ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191)) haben nach ihrer Seitwärtsbewegung/Konsolidierung in der zweiten Dezemberhälfte mit Jahresbeginn wieder kräftig Gas gegeben und sind nach oben ausgebrochen (insbesondere der ATX mit +4% in den letzten drei Tagen!), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

