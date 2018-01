Das kam unerwartet. Die Deutsche Bank meldete am Freitagnachmittag, dass man schon für 2017 eine Belastung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro durch die US-Steuerreform haben wird. Wie schon mehrfach unsererseits vermutet: Es gibt nicht nur Gewinner dieser Reform. Und niemand kann bislang abschätzen, wie viele Verlierer es da geben wird und wie schwer deren Einbußen wiegen werden. Für die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) war diese Nachricht zumindest höchst unerfreulich: Am Freitag ging es kräftig bergab, heute Vormittag gehen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...